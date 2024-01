Guido Crosetto zittisce gli haters dopo Burraco: "Vai a quel paese"

04 gennaio 2024 a

a

a

Guido Crosetto mette a tacere in modo netto e chiaro gli haters dei social. È successo su Instagram, dove il ministro della Difesa ha pubblicato un post in cui mostrava i punteggi di una partita di Burraco. "I giorni di riposo servono anche a rilassarsi con gli amici giocando a Burraco – scrive Crosetto nel post del 2 gennaio – E non c’è miglior soddisfazione di vincere anche quando ti “rubano” 100 punti nel conteggio e te ne accorgi dopo..grazie Caio".

Subito dopo questo post sono arrivati i primi commenti. Ed è l'inferno: "Ministro nel frattempo la informo che Putin ha invaso l’Ucraina ormai da mesi e la guerra è finita. Buon anno". Il ministro non accetta il commento totalmente fuori luogo e risponde per le rime: "La informo, coglione, che se alle 11 di sera decido di rilassarmi, lo posso fare senza che uno come lei si permetta di scrivere schifezze così".

Un altro utente attacca con i soliti ritornelli: "Con tutti i problemi che abbiamo in Italia". E Crosetto replica ancora: "Problemi di cui mi occupo sempre, stia tranquillo. Cosa faccio nel mio tempo libero, di sera, hater di m… sono fatti miei. Si faccia una vita propria". Infine a un utente che lo attaccava in modo più duro, Crosetto ha risposto così: "Ma vada a quel paese, cretino". Infine un altro risponde: "Non è da liceale ignorate, è da persona che si rilassa alle 11 di sera con gli amici. Da liceale sfigato e invidioso è la sua risposta".