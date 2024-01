Scandalo-Degni, questa è la prova che serve una riforma

04 gennaio 2024 a

a

a

Le esternazioni di Marcello Degni hanno creato non poco rumore. Un consigliere della Corte della Conti che attacca senza se e senza ma il governo in carica e la maggioranza non si era mai visto. Sfoghi social che stanno procurando non pochi problemi a Degni che probabilmente dovrà anche subire qualche conseguenza disciplinare. Ma questa vicenda, come sottolinea il direttore di Libero, Mario Sechi, è la prova che serve urgentemente una riforma del sistema.