Rai, Meloni risponde alla sinistra: "Ricordate quando Fdi era lo zero virgola?"

04 gennaio 2024 a

a

a

A sentire la parola "TeleMeloni", in riferimento all'attuale Rai, la premier salta letteralmente dalla sedia e, nel corso della conferenza stampa organizzata dall'Ordine dei giornalisti, risponde a tono, ricordando un dettaglio forse sfuggito a qualcuno: "Sono stata all'opposizione gran parte della mia vita, durante il governo Draghi l'unica opposizione non era presente nel Cda e non ho sentito parlare di regime. Le accuse di TeleMeloni da una sinistra che con il 18% dei consensi esprimeva il 70% delle posizioni in Rai non stanno in piedi, semmai stiamo facendo un riequilibrio rispetto a quegli anni".

"La Rai è la principale azienda culturale italiana, con molti pregi e molti difetti - ha proseguito la presidente del Consiglio - non mi pare venissimo da una straordinaria età dell'oro, nonostante quel che dice l'opposizione. Molto si può fare per migliorare il servizio, migliorare il pluralismo, limitare gli sprechi. E' stato ridotto il pesante indebitamento ereditato dalle gestioni precedenti. Sugli ascolti dobbiamo sapere che la Rai fa servizio pubblico, e il palinsesto estivo non l'ha fatto questa governance ma la precedente".

"Sarò rigida". Pozzolo, Meloni chiede la sospensione da FdI: cosa accadrà

Riferendosi a un caso in particolare, ha poi aggiunto: "Per un giornalista Rai intervenuto ad Atreju sono state chieste le dimissioni perché ha criticato Elly Schlein. Sono stata criticata da giornalisti Rai per una vita, bene così, chiunque critica un esponente politico si deve dimettere? Cerchiamo di essere seri, stiamo riequilibrando un problema che c'è stato negli anni". A tal proposito, la Meloni ha ricordato "le edizioni del Tg in cui la presenza di Fdi al 4% veniva coperta nelle edizioni notturne, nelle edizioni principali era allo 0 virgola e nessuno ha detto una parola".