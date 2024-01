Pozzolo, Meloni: "Chiederò sospensione da FdI"

04 gennaio 2024 a

a

a

Emanuele Pozzolo sospeso da Fratelli d'Italia. Dopo l'accaduto nella notte di Capodanno, Giorgia Meloni prende provvedimenti. La conferma arriva direttamente dal premier impegnato nella conferenza stampa di fine anno. "La questione - premette - è che chiunque detenga un'arma ha il dovere legale e morale di custodire quell'arma con responsabilità e serietà. È questo il problema con quanto accaduto". Da qui l'ammissione: "Non conosco la dinamica" dei fatti, "vedremo, ma in ogni caso qualcuno non è stato responsabile e non lo è stato chi detiene quell'arma. Questo per me non va bene per un italiano, figuriamoci per un parlamentare e un parlamentare di Fratelli d'Italia. Per questo ho chiesto sul piano politico che venga deferito ai probiviri di Fratelli d'Italia e che nelle more del giudizio venga sospeso da FdI".

Non manca poi la stoccata alle opposizioni: "Sulla classe dirigente del mio partito, c'è sempre qualcuno che non ti aspettavi che fa errori o cose sbagliate. Però non son disposta a fare questa vita se persone intorno a me non sentono la responsabilità. Non sempre accade ma per la responsabilità che abbiamo, e io vivo quella responsabilità, su questo intendo essere rigida".

Il presidente del Consiglio spegne dunque la polemica. E pensare che solo qualche ora prima Elly Schlein, leader del Pd, se ne usciva dicendo: "Fra poco assisteremo ad una conferenza stampa in cui Meloni proverà a difendere l'indifendibile, dai disastri della manovra economica che taglia pensioni e sanità all'affossamento del salario minimo, dalla riforma costituzionale che riduce i poteri del Presidente della Repubblica allo smacco di aver accettato a testa bassa un compromesso dannoso sul Patto di Stabilità". E ancora: "Le ribatteremo punto per punto, perché gli italiani hanno diritto a conoscere la verità. Ma ci aspettiamo che la prima cosa che dica appena si siederà di fronte ai giornalisti è chiedere scusa per Pozzolo e pretendere le sue dimissioni".