Lollobrigida e la farina dagli insetti: in arrivo regole più severe

04 gennaio 2024

Per la farina prodotta dagli insetti arrivano norme più severe da rispettare. «Coi decreti pubblicati in GU lo scorso 29 dicembre, il nostro governo, dopo che l’Ue ha autorizzato la vendita di alimenti a base d’insetti, ha imposto regole rigidissime nei confronti dei produttori volte a informare minuziosamente i nostri cittadini che consumano, affinché chiunque voglia possa evitare di acquistare questi prodotti, o viceversa». A scriverlo in un post su Facebook il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida.

«I provvedimenti» ha detto il ministro, «non liberalizzano il consumo di farine e alimenti derivanti da insetti. L’autorizzazione è avvenuta a livello Ue e vincola ogni Paese Ue». Con le nuove regole, ha precisato Lollobrigida, «tutti gli alimenti a base di insetti dovranno presentare un’etichetta ben visibile sulla confezione che informerà chi acquista su varie questioni: la tipologia d’insetto presente; la quantità di insetti utilizzati; il Paese d’origine; informazioni relative a rischi legati a reazioni allergiche».

In più i prodotti devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati con apposita cartellonistica. E i decreti contengono pure sanzioni per i trasgressori. «Quando si parla di cibo» ha concluso il ministro, «siamo persone, prima che consumatori. Per questo, saremo sempre in prima linea per garantire piena informazione e trasparenza».