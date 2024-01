Pozzolo sospeso da FdI, "vicenda chiusa?": la sparata del dem Ruotolo

05 gennaio 2024 a

a

a

Giorgia Meloni ha annunciato ieri in conferenza stampa delle sanzioni per Emanuele Pozzolo, il deputato dalla cui pistola è partito un colpo che ha ferito un uomo a Capodanno. A quanto pare, però, questo non basta al Pd. A fare polemica, tra gli altri, il responsabile della comunicazione dem Sandro Ruotolo. Ne parla Alessandro Gonzato su Libero: "Il baffone di Ruotolo vibra all’impazzata. Il baffo armato della Schlein ne ha per tutti. Parte dal deputato con la pistola e torna al fascismo, è un disco rotto, e dunque oltre al genio difetta pure di fantasia".

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Alessandro Gonzato