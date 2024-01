Dritto e Rovescio, scontro Donzelli-Malpezzi: "Sciacalli, ora basta"

05 gennaio 2024 a

A Dritto e Rovescio si parla del caso Pozzolo. Come è noto il premier Giorgia Meloni ha di fatto sospeso il parlamnetare di FdI durante la conferenza stampa di inizio anno. Un gesto che sottolinea l'attenzione del partito su temi come quello dell'uso improprio delle armi e Pozzolo ne pagherà le conseguenze. Ma a quanto pare nemmeno la sopsensione del parlamentare ha spento lo sbraitare della sinistra che col Pd attacca. Simona Malpezzi in studio afferma: "Questo è un caso politico non si può dire che non lo sia". Poi mette nel mirino la classe dirigente di FdI.

Immediata la risposta di Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia: "Io capisco che dovete darvi allo sciacallaggio ma noi abbiamo subito fatto una nota come FdI l'1 gennaio, pochi minuti dopo l'uscita della notizia. Non solo, abbiamo anche chiesto la sospensione di Pozzolo. Noi quando qualcuno sbaglia lo riconosciamo e facciamo in modo che ne paghi le conseguenze. Voi del Pd quando qualcuno sbaglia lo difendente anche davanti all'evidenza. E per noi quando sbaglia uno dei nostri è errore doppio, vale di più ed è per questo motivo che siamo intervenuti subito". La Malpezzi incassa il colpo e non ribatte. Ma in studio la tensione si è sentita tutta. La sinistra continua ad usare il caso per attaccare il governo, ma dopo la sospensione del deputato Donzelli afferma: "Caso chiuso, direi anche basta a voi del Pd, basta con questi attacchi pretestuosi".