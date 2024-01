Pd, "bugiardi, incapaci": ecco gli ultimi insulti contro Meloni e governo 

07 gennaio 2024 a

a

a

"Ecco perché neanche una parola della Meloni sul Pnrr: zero certezze per le opere dei Comuni cioè per le periferie, per i servizi, per i trasporti. Si erano impegnati a trovare risorse alternative e invece una circolare del ministero blocca i finanziamenti. Bugiardi e incapaci": Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati, lo ha scritto sulla piattaforma X, non risparmiando parole forti e offensive.

Come tutti quelli che hanno accusato la premier di non aver menzionato la sanità o l'istruzione pubblica o moltissimi altri temi, la Braga dimentica che quella in cui Meloni ha parlato lo scorso 4 gennaio era una conferenza stampa. Dunque se non ha parlato di Comuni e Pnrr è perché evidentemente nessun giornalista lì presente le ha fatto una domanda sul tema. In ogni caso, in quell'occasione la premier ha confermato che presto un decreto concretizzerà la revisione del Pnrr. Poi, senza citare il Piano, ha indicato fra le priorità del 2024 due delle sue grandi aree quali giustizia e burocrazia.

Passando alla revisione del Pnrr relativa ai progetti dei comuni, il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto è sempre stato convinto che molti di quei piani fossero di bassa qualità, mentre andavano reperite risorse per i grandi progetti industriali dell’energia. E la Commissione europea ha condiviso questa impostazione. In ogni caso, Fitto si è impegnato con i comuni per rifinanziare i loro piani con risorse nazionali, che però bisogna ancora capire bene dove reperire.