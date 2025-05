Pd, il vizietto della sinistra: tifare contro l'Italia

E ora come la mettiamo? Il quartetto tragico Schlein-Conte-Fratoianni-Bonelli, che l’altro giorno aveva sparacchiato a vanvera contro «l’Italia isolata» dove andrà a nascondersi – adesso – dopo il vertice di ieri a Roma tra Giorgia Meloni, il vicepresidente Usa J.D. Vance e la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen? Se volessimo maramaldeggiare, ci sarebbe ampia materia per farlo, suggerendo ai quattro fenomeni dell’opposizione di trovare riparo – per non farsi vedere – nei campi, magari dietro qualche animale a pelo lungo (consigliatissime le pecore merinos: mansuete, pazienti e soprattutto lanosissime, utili a nascondere anche il progressista più imbarazzato). Ma smettiamo subito di scherzare. Il governo italiano ha oggettivamente segnato ieri un buon punto, coerente con gli sforzi di tutti questi mesi: accorciare – anziché allargare – la distanza tra le due sponde dell’Atlantico. Lo ha esplicitamente riconosciuto J.D. Vance, assumendo come obiettivo lodevole e positivo ciò su cui – fino a poche ore prima – si erano sganasciati dal ridere i campioncini della nostra sinistra: «Una delle cose che Giorgia Meloni si è offerta di fare, e naturalmente il presidente Trump ed io siamo felici di accettare, è quella di costruire ponti tra Europa e Stati Uniti». Immaginatevi i fegati spappolati di chi ridacchiava sul possibile ruolo di un’Italia “pontiera”.

Vanno inoltre rimarcate almeno due cose tutt’altro che marginali. La prima: proprio un governo, quello di Roma, che (ed è un merito) non è affatto annoverabile tra gli eurolirici più sdolcinati, ha favorito un rapporto – che resta complicato – tra Usa e Ue. Quindi, mentre gli europeisti più retorici (Emmanuel Macron in testa) non tengono in alcun conto gli organismi formali dell’Unione, per paradosso a ricordarsene è stata proprio l’”eretica” Meloni. Una bella lezione. La seconda: i problemi rimangono, e Vance l’ha onestamente ammesso («abbiamo disaccordi, come capita tra amici»), così come von der Leyen. Ma è molto meglio negoziare – anche sui dazi – anziché far volteggiare nell’aria parole come «vendetta» e «bazooka», com’è scioccamente accaduto nelle scorse settimane da parte di Bruxelles. Restano le dita incrociate sul tema delicatissimo dell’Ucraina, in attesa del possibile contatto di oggi tra Trump e Putin. Speriamo di capirne di più tra qualche ora. Ma ieri è stata una giornata tutt’altro che negativa anche su questo fronte, con un buon dialogo preliminare – sempre a Roma – tra Vance e Zelensky. Da ultimo, una speranza (forse ingenua) che riguarda tutti, a partire dall’opposizione. È evidente che stiamo assistendo – sulla scena mondiale – a un grande ritorno delle nazioni.