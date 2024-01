Conte contro la Meloni: "Accovacciata come un agnellino"

08 gennaio 2024 a

"Giorgia Meloni sa che in un confronto con me non avrebbe vita facile per le fesserie che racconta". Lo dice il presidente del M5s Giuseppe Conte in una intervista a La Stampa parlando del prossimo confronto fra la premier e la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Metto in conto che Elly Schlein si difenda benissimo. Ma il punto è che se Meloni batte Schlein in un confronto tv non vuol dire che sia più forte. Non possiamo ridurre a questo la nostra politica", mette le mani avanti l'ex presidente del Consiglio.

L'affondo di Conte riguarda tutto il governo. "Il problema si pone per ministri e sottosegretari, da Delmastro a Sgarbi, da Santanchè a Lollobrigida: si sono resi responsabili di comportamenti che impongono un intervento deciso alla presidente del Consiglio per rispettare il principio di disciplina e onore prescritto a chi ricopre un ruolo istituzionale". Il capo dei 5 Stelle parla di "questione morale" a partire dal caso Pozzolo. "Mi sembra evidente che in Meloni e nei suoi sodali - aggiunge - prevalga una logica corporativa di difesa reciproca, che va a discapito del decoro e del prestigio delle istituzioni".

Capitolo economico: il nuovo Patto di stabilità "è la questione cruciale. Un patto che Francia e Germania ci hanno rifilato senza che Meloni abbia avuto il coraggio di combattere una battaglia vera. Ma di cosa è soddisfatta? Se consideriamo solo il finanziamento del taglio del cuneo fiscale e dell'Irpef arriviamo a una manovra correttiva per il solo 2024 che si aggira intorno a 30 miliardi". "Una volta arrivata a Chigi" Meloni "si è rivelata supina nei confronti di Bruxelles e succube nei confronti di Washington. Questo euro-atlantismo acritico fa impallidire il confronto con i nostri peggiori governi tecnici". "Ho fatto un centinaio di vertici europei e internazionali - rivendica ancora Conte -, dimostrando che ci si può sedere ai tavoli stando dritti e non accovacciandosi come fa Meloni come un agnellino".