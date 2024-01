Capezzone, la rassegna scorrettissima: "Lo scontro tra Gruber e Berlinguer"

08 gennaio 2024 a

Oggi è un po' il primo giorno della ripresa scolastica, e sui giornali sembra esserci un filo di stanchezza, sottolinea Daniele Capezzone nella sua "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di Libero di oggi.

Si parte dal caso Pozzolo, per cui oggi i giornali pronosticano oltre all'ormai acquisita sospensione da Fratelli d'Italia anche l'espulsione dal gruppo parlamentare. Attenzione alla vicenda del consigliere della Corte dei Conti Degni. "L'organo giudicante che dovrebbe occuparsi del consigliere che ha attaccato il governo ha dentro un altro signore, Tommaso Miele targato 5 stelle, che a sua volta a suo tempo insultò Matteo Renzi... E' tutto fantastico", chiosa Capezzone.

Domenica sulla Stampa Antonio Tajani mostrava perplessità riguardo alle candidatura alle Europee propria e degli altri leader di partito. Oggi ci sono varie versioni su Giorgia Meloni, "avanti come un rullo compressore" sulla propria candidatura o "dubbiosa perché non vuole stravincere".

Sul tavolo anche le amministrative e le regionali, dalla Sardegna al patto nel centrodestra sul voto nel 2025. E la Schlein? Si candida o no? L'intervista di Stefano Bonaccini è "mezza e mezza". E attenzione all'offensiva mediatica di Giuseppe Conte, "che spara a palle incatenate contro la Meloni ma è solo la sponda per mandare in buca la palla per contendere alla Schlein il ruolo di capo dell'opposizione". Si chiude con una succosa anticipazione: "Io ve lo dico prima eh, scontro in tv tra Lilli Gruber e Bianca Berlinguer. Chi metterà in campo stasera la Gruber? Chi la Berlinguer?". Tra poco, sapremo tutto.

