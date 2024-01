Capezzone, rassegna stampa: "La Russa dice cose giuste, cosa accadrà dopo le 10:15"

09 gennaio 2024 a

Daniele Capezzone nella sua consueta rassegna mattutina di Occhio al caffè presenta i temi che vengono affrontati sui principali quotidiani italiani in questa mattinata del 9 gennaio 2024. Al centro del dibattito, come sottolinea il direttore editoriale di Libero, ci sono i saluti romani di Acca Larentia e lo sbraitare della sinistra che di fatto si accorge del gesto fascista solo quest’anno con Fdi al governo e scorda gli anni precedenti quando accadevano le stesse cose ma al governo c’era la sinistra. Poi lo stesso Capezzone sottolinea le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa che di fatto ha parlato dell'estraneità di FdI su quanto accaduto ad Acca Larentia e chiede spiegazioni sul reato di apologia del fascismo alla Corte di Cassazione: "Sono le 6:13 in questo momento - afferma Capezzone parlando delle parole di La Russa - vedrete cosa accadrà dopo le 9.15...". Qui di seguito la rassegna stampa completa