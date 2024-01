Vittorio Sgarbi, attacco a tenaglia del Fatto e M5s: "Subito la mozione di revoca"

09 gennaio 2024 a

a

a

Vittorio Sgarbi è finito nel mirino de Il Fatto quotidiano prima e del Movimento 5 stelle poi. "La notizia riportata dal Fatto dell’apertura di un’inchiesta sul caso del quadro rubato che coinvolge Sgarbi non fa altro che confermare i contorni allarmanti di tutta questa vicenda. Vedremo quali saranno gli esiti dell’indagine", si legge in una nota del Movimento 5 Stelle, "ma continuiamo a ribadire che i tempi della politica su alcuni casi specifici in cui è messa in discussione l’onorabilità delle istituzioni sono assolutamente diversi e richiedono celerità e concretezza".

Quindi, proseguono i grillini, "chiediamo alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro della cultura Gennaro Sangiuliano che tipo di azioni intendano intraprendere sul caso Sgarbi e in generale di esprimersi con parole chiare su una vicenda che rappresenta un unicum a livello mondiale. In caso contrario questo governo confermerebbe ancora una volta che la logica consociativa e di autoconservazione prevale sull’interesse nazionale".

Non solo. Seguendo la linea del giornale diretto da Travaglio, il partito guidato da Giuseppe Conte "chiederà alla capigruppo della Camera la calendarizzazione immediata della mozione di revoca per il sottosegretario Sgarbi, già depositata ad ottobre e ora integrata", riferiscono fonti del Movimento. Anche al Senato sarà depositata una mozione analoga. "Se confermate le notizie che stanno uscendo, la vicenda confermerebbe la 'gravità' della posizione del sottosegretario che 'lede l’onore delle istituzioni' e non può mantenere il suo incarico", spiegano le stesse fonti.