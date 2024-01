Giuseppe Conte contro la Meloni: "Neanche in casa tua"

09 gennaio 2024 a

Escluso dal duello tv, Giuseppe Conte prova a guadagnare spazio attaccando Giorgia Meloni quotidianamente, cercando di superare a sinistra Elly Schlein e Pd. Il mezzo sono i social, surrogato perfetto per il leader del Movimento 5 Stelle che così evita anche l'antipatica pratica del botta-e-risposta.

"Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, dopo essere stato segnalato da Antitrust per vari affari e consulenze adesso è indagato per la vicenda di un quadro rubato - attacca l'ex premier in un video sulle sue pagine social, a proposito del sottosegretario alla Cultura -. Ovviamente Sgarbi potrà difendersi, ma qui la vicenda non è giudiziaria ma politica: è compatibile con l'immagine dell'Italia che un sottosegretario alla Cultura sia indagato per la vicenda di un quadro rubato? Ma in che mani siamo!".

Riepiloga ancora Conte: "Sgarbi coinvolto in una vicenda per un quadro rubato, il ministro Lollobrigida che ferma i treni dove vuole, la ministra Santanchè che viene a mentire in Parlamento, il sottosegretario Delmastro che scambia con un coinquilino informazioni riservate". Ma il leader dei 5 Stelle punta decisamente più in alto, direttamente a Palazzo Chigi.

"Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ma dove sei? Cosa fai? A livello internazionale ti inchini a tutte le istruzioni fornite da Washington e invii forniture militari ovunque ti venga richiesto, a Bruxelles ti sei piegata a Germania e Franca e hai accettato un patto di stabilità che strozza la crescita italiana negli anni a venire". "Ma - conclude Conte - anche in casa tua non riesci proprio a farti valere. I tuoi colleghi cosa devono fare per darti la forza di farli dimettere? Andare in giro a sparare? E' successo anche questo. Giorgia Meloni, se continui a fare così rovini l'immagine dell'Italia".