Caso Apostolico, "nessun dossieraggio": sinistra smentita dalla Procura

"Dopo settimane di fango e insinuazioni, emerge che il famoso video che immortalava un giudice di Catania in piazza con l’estrema sinistra contro Matteo Salvini non era frutto di dossieraggio": lo fa sapere in una nota la Lega, che commenta la notizia secondo cui non ci sarebbe stato nessun complotto politico dietro la diffusione del video che mostra la giudice Iolanda Apostolico mentre partecipa a una manifestazione per chiedere lo sbarco dei migranti a bordo della nave Diciotti ad agosto 2018 al porto di Catania. Quel filmato non proviene dagli archivi di alcuna forza politica. A riprendere la scena, col suo telefono privato, fu un carabiniere in servizio quel giorno. Nessun reato, insomma. Di qui la decisione della Procura di Catania di archiviare il caso.

"Ennesimo capolavoro dei media di sinistra, ovvero la maggioranza dei media italiani, che avevano sollevato un polverone per attaccare Salvini e nascondere la notizia di una giudice in mezzo a una folla che insultava le forze dell’ordine - scrive ancora la Lega nella sua nota -. Mentre la sinistra chiedeva al Vicepremier di riferire urgentemente in Aula, un grande classico che si ripete con comica frequenza. A pochi giorni dall’udienza OpenArms, è doveroso ribadire che toghe e media politicizzati non riusciranno a intimidire la Lega e il suo segretario".

A commentare l'archiviazione anche la deputata della Lega Simonetta Matone: "Sulla vicenda Apostolico, la sinistra è stata pienamente smentita. È chiaro che chi fino ad oggi ha paventato l'ombra di un dossieraggio per nascondere, evidentemente, il gravissimo comportamento di un giudice immortalato in piazza a manifestare contro Governo e Forze dell'Ordine, non sa di cosa parlava. Ora che la Procura di Catania ha fatto chiarezza e chiuso un caso politico inesistente, avanti con la riforma della giustizia per arginare definitivamente il fenomeno delle toghe politicizzate".