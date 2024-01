Renzi, la gufata sul governo Meloni: "Elezioni politiche vicine..."

12 gennaio 2024 a

Matteo Renzi in una frase sibillina della sua Enews avanza l'ipotesi di elezioni politiche non così lontane, lasciando dunque intendere che il governo di Giorgia Meloni possa cadere ben prima del termine naturale della legislatura: "Mettiamoci al lavoro sulla campagna elettorale e sulle liste. Ci sono 76 candidati per le europee", spiega il leader di Italia Viva, "se ciascuno di questi candidati porta qualche migliaio di voti facciamo la differenza per le Europee e inizio a credere anche per le politiche che potrebbero essere molto più vicine di quello che si pensi".

Quindi, aggiunge Matteo Renzi, "servono rappresentanti di lista. Servono volontari", "lasciamo l’isteria a chi vive di isteria e noi puntiamo a riaccendere le stelle. Non solo alla Leopolda".

E ancora, avverte il segretario di Italia Viva: "Ci siamo, eccome se ci siamo. Ma c’è anche e soprattutto un altro elemento. Hanno ripreso ad attaccarci. Mi attaccano al solito modo: pubblicando materiale che non potrebbe essere pubblicato ma che paradossalmente non fa che confermare il mio totale e assoluto rispetto delle leggi". Conclude Matteo Renzi: "È il solito schema di sempre: io rispetto la legge, chi mi attacca no. Più cresciamo nei sondaggi, più continueranno queste sistematiche polemiche. Siamo l’unica opposizione a questo Governo. Siamo l’unica alternativa a questa opposizione. Ecco perché ci attaccano".