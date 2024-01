Politici in ricreazione: clima vacanziero, quando si occuperanno dei problemi dei cittadini?

14 gennaio 2024 a

Non solo il Parlamento che chiude in anticipo per il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Il punto è che ogni giorno c'è una piccola rissa, una lite fiammeggiante sui social con tanto di hashtag. Il punto, secondo Daniele Capezzone, è che i politici sono ancora alla ricreazione. Nei partiti, infatti, in queste settimane domina un clima vacanziero. E siamo costretti ad interrogarci: quando inizieranno a occuparsi dei veri problemi dei cittadini?