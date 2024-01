Sala, la corsa a scendere dal carro del sindaco

15 gennaio 2024 a

Ormai a Milano è partita la corsa a scendere dal carro di Beppe Sala, "in arte ciclista della domenica e in disgrazia sindaco di Milano al secondo mandato", scrive Pietro Senaldi su Libero. E oggi "va di moda a sinistra" sfilarsi. Carlo Calenda, per esempio ha detto: "Noi di Azione abbiamo appoggiato Sala convintamente ma in questo secondo mandato la giunta è debole, lacunosa e Milano dà la sensazione di essere abbandonata". Del resto, "Milano è città non complessa ma ambiziosa e molto autoconsapevole. Non si governa a trenta all’ora. I milanesi non si innamorano di piste ciclabili disegnate con il gesso e che non risparmiano i ciclisti da una strage silenziosa. Sanno fare i conti e non torna loro che chi ha portato il biglietto d’ingresso al centro in auto a 7,5 euro, giorni di festa compresi, sia lo stesso che ha aumentato del 120 per cento il biglietto della metropolitana".

