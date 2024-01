Massimo Boldi, la denuncia: "Milano peggiorata, sono andato via"

12 gennaio 2024 a

a

a

Milano in preda al degrado. Una situazione peggiorata negli ultimi mesi con molti vip su tutte le furie con il sindaco del Pd, Beppe Sala. E Massimo Boldi non è da meno. "La situazione della sicurezza di Milano è senz'altro peggiorata rispetto al passato - denuncia senza mezzi termini -, soprattutto nei quartieri dove mancano i soldi, cosa che spinge di più le persone a delinquere. Io me ne sono andato". L'attore, intervistato dall'Adnkronos, fa riferimento ai tanti episodi violenza accaduti all'ombra della Madonnina. Ma non solo, perché "il malessere e la delinquenza proliferano soprattutto nei quartieri più poveri, anche perché per raggranellare un po' di soldi le persone sono capaci di fare di tutto".

La riprova? "Ad onor del vero anche quando ero giovane, quarant'anni fa, e facevo il cantante, conducendo una vita con orari sballati tra i night club dove suonavo fino a tarda notte, c'erano i quartieri sicuri, dove si poteva camminare anche la sera tardi senza problemi, e quelli in cui c'era una situazione pericolosa. Ma adesso la situazione è peggiorata".

"Ora tocca a te!": Massimo Boldi, gaffe atroce con Giorgia Meloni | Guarda

Da qui la scelta di fare le valigie e trasferirsi fuori, in quella che definisce una città 'satellite' fuori Milano. "Io sono andato via, vivo fuori città. Arrivato a casa sono praticamente chiuso in una cassaforte, con telecamere e sistemi di sicurezza della vigilanza privata, e per fortuna da tanti anni la situazione dove vivo io è tranquilla". Infine l'amara conclusione: "Bisogna però dire che la criminalità e la mancanza di sicurezza sono un problema che attanaglia un po' tutte le metropoli, non solo Milano".