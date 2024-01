Meloni e Von der Leyen a Forlì: "La revisione del Pnrr non era impossibile"

17 gennaio 2024 a

a

a

"La prima cosa che va raccontata è la revisione del Pnrr, che in molti consideravano impossibile": Giorgia Meloni lo ha detto durante la visita a Forlì con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. "Non solo è stata possibile - ha poi aggiunto la presidente del Consiglio - ma era doverosa considerando il mutato contesto in cui ci troviamo ad operare, in quel contesto abbiamo potuto assumere l'impegno per le zone alluvionate", con uno stanziamento aggiuntivo di "1,2 miliardi di euro". La premier e la presidente della commissione europea sono arrivate al municipio di Forlì dove hanno parlato degli aiuti europei destinati ai territori colpiti dall'alluvione dello scorso maggio in Emilia-Romagna.

Questa mattina, invece, la Meloni era a Bologna, alla cerimonia di firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Emilia-Romagna, alla presenza del governatore Stefano Bonaccini. In quell'occasione, la presidente del Consiglio ha ricordato come la von der Leyen, nella sua precedente visita il 25 maggio dell'anno scorso, "si era presa delle responsabilità e degli impegni anche dal punto di vista europeo: quelle risposte sono arrivate con la revisione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza che ci consente di investire un miliardo e 200 milioni sul ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali, del patrimonio edilizio residenziale e pubblico, delle strutture socio-sanitarie pubbliche, delle scuole e infrastrutture sportive".

Video su questo argomento "Vannacci...". Bonaccini, tragica gaffe in faccia alla Meloni. Come reagisce la premier | Video

Meloni e von der Leyen hanno avuto un colloquio di circa un'ora. Al termine dell'incontro, la premier ha voluto esprimere ancora una volta gratitudine: "Voglio ringraziare la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen che torna su queste terre dopo la scorsa visita a poche settimane dall'alluvione, con risultati molto importanti che abbiamo costruito in questi mesi". Con queste parole, Meloni dimostra che il suo vero obiettivo non è fare la guerra all'Europa ma cercare di costruire una nuova Europa alle prossime elezioni: un'Unione che possa avere alla base una solida alleanza tra uno dei principali partiti europei, il Ppe, e quello dei conservatori.

A ringraziare la von der Leyen, infine, è stato anche il governatore Bonaccini: il lavoro del ministro Fitto insieme al governo Meloni "con la sua determinazione consentirà di avere 1,2 miliardi dal Pnrr per il territorio. Grazie per aver mantenuto la parola". La presidente della Commissione, invece, ha dichiarato: "È toccante tornare qui in Emilia-Romagna, non dimenticherò mai le devastazioni provocate dalle terribili alluvioni. Ricordo fango ovunque. Ma quello che ricordo anche così vividamente è l'enorme solidarietà, l'aiuto vicendevole tra le persone. Mi è stata consegnata anche una piadina, di cui ricordo ancora l'odore. L'Unione Europea è stata al vostro fianco fin dal primo giorno e continueremo ad esserlo".