Elly Schlein si vergogna del conclave Pd? La segretaria farà solo una comparsata all’evento dedicato alle Europee. Il motivo? Non ha ancora deciso se candidarsi. Insomma la leader del Pd prende tempo ma contemporaneamente si dissocia dall'agenda del partito che prevede un ritiro a Gubbio per trovare la quadra anche in vista del voto di giugno. L'ultimo cortocircuito del Nazareno