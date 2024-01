Salvini in visita allo stabilimento scatena il boicottaggio? Da domani Pasta Rummo per tutti

Francesco Storace 23 gennaio 2024 a

a

a

Ci facciamo sempre riconoscere. Ora - secondo la malattia infantile del sinistrismo nostrano - dovremmo mobilitarci nel boicottare la pasta Rummo. Motivo? La visita di Matteo Salvini allo stabilimento di produzione. Proprio così, sembra vietato- secondo i teorici sfasciacarrozze che abbondano nella nostra Italia - verificare con i propri occhi che succede nel mondo del lavoro. Sui social abbondano i pazzi che lo teorizzano e davvero cascano le braccia. E invece dovremmo essere contenti se il vicepresidente del Consiglio come gli altri ministri vanno direttamente sui luoghi della produzione ad apprezzare il lavoro delle nostre aziende. Eppure succede che sulla rete svetti l’intimazione a non farlo più e l’intimidazione al titolare della ditta. Che è anche la parte più spiacevole dell’intera vicenda.

Siccome in un video su Instagram, Salvini ci ha informato – «fra un sopralluogo in un cantiere e una riunione» della visita ad un pastificio che certo non utilizza farine di insetti, questo ha scatenato la rivolta via twitter, in particolare. Su X brulicavano bande di idioti che se la sono presa persino con Cosimo Rummo, capo della ditta. L’intento del ministro era far conoscere ed apprezzare la qualità italiana che dà tanto fastidio alla burocrazia di Bruxelles; dal cuore dell’Europa vorrebbero cancellare la dieta mediterranea e il Made in Italy privilegiando vermi, grilli e cavallette, per stare al passo coi tempi (loro). Mentre noi dovremmo rinunciare alla cucina che ci inorgoglisce. Tutto questo manda in tilt certa sinistra da divano e ora per il patron della rummo a rischiare è l’azienda con i suoi dipendenti. Insomma, pur di dare contro a Salvini le teste più malate della sinistra puntano a boicottare un’eccellenza italiana. Da non crederci. Su Cosimo Rummo una pioggia di critiche per aver osato accogliere nello stabilimento il leader leghista. Molto originale la sequela di accuse: «È contro il Sud», neanche un po’ di fantasia, diciamo.