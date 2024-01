Autonomia, più soldi a chi li sa spendere: la sfida del centrodestra

24 gennaio 2024 a

Esulta il centrodestra dopo il via libera al Senato all'Autonomia differenziata. D'altronde, ricorda Pietro Senaldi, il tema era divisivo per la maggioranza solo sulla carta, la Lega geneticamente autonomista contro Fratelli d’Italia, statalista per vocazione. E invece non c’è stata alcuna spaccatura, visto che il testo di Calderoli non divide il Paese. La riforma, infatti, grazie ai Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, promette un trattamento standard comune a tutte le Regioni. Queste continueranno a ricevere dallo Stato i soldi di cui dispongono oggi per erogare i servizi. Insomma, i soldi che i governatori riusciranno a risparmiare, anziché essere restituiti, come accade oggi, resteranno sul territorio e saranno impiegati per migliorare i servizi.

