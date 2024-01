Tagadà, Donzelli sul Pd: "Contento che abbiano cantato Fratelli d'Italia"

25 gennaio 2024 a

a

a

"L'Italia è bella perché ha tante peculiarità territoriali, perché negarle?": Giovanni Donzelli lo ha detto nello studio di Tiziana Panella a Tagadà su La7, riferendosi alla riforma dell'autonomia differenziata osteggiata dalla sinistra. Quando il ddl è passato al Senato, infatti, gli esponenti del Pd hanno iniziato a cantare l'inno di Mameli in segno di protesta. A tal proposito l'onorevole di Fratelli d'Italia ha ironizzato dicendo: "Sono contento che il Pd abbia cantato Fratelli d'Italia, questa è una bella notizia che ci riempie di gioia".

Poi, entrando nel merito del ddl, Donzelli ha spiegato: "La riforma dell'autonomia serve all'Italia perché si controbilancia col premierato e quindi con una forza diversa e una vicinanza diversa tra lo Stato nazionale e i cittadini. Sono due riforme che insieme, integrate, cambiano l'Italia". "Intanto l'autonomia passa, mentre per il premierato il percorso è più lungo", lo ha incalzato la conduttrice. E lui ha subito controbattuto: "Ma noi non abbiamo mica fretta, governeremo non solo questa legislatura ma anche quelle dopo, cambieremo l'Italia". A quel punto si è inserito nella conversazione Fabrizio Roncone del Corriere della Sera, anche lui ospite del talk: "Sempre votando democraticamente". "Si certo - ha risposto prontamente l'esponente di FdI - è il Pd che va al governo senza rispettare il voto. Noi siamo sempre felici del voto degli italiani".