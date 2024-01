Otto e Mezzo, Paolo Mieli: "Schlein? Pd ha disperato bisogno della candidatura"

25 gennaio 2024 a

Paolo Mieli non usa giri di parole. Il Pd ha un disperato bisogno della candidatura di Elly Schlein alle Europee. Ospite in studio a Otto e Mezzo, l'editorialista del Corriere della Sera spiega i motivi di una eventuale candidatura della segretaria all'Europarlamento: "Il Pd ha bisogno di un valore in più perché per come stanno le cose non va lontano. Sarà un valore minore rispetto a quello del passato?

Permetterebbe ai dem di prendere qualche punto in più e anche proiettare il partito nel futuro". Mieli però scorda che i sondaggisti, diversi, hanno fatto già fatto sapere che una candidatura di Elly Schlein potrebbe portare al Pd solo uno 0,5 per cento in più contro i 4 punti che potrebbe invece portare la candidatura di Giorgia Meloni.

Poi Mieli si è lanciato in una profezia sulla segretaria del Pd: "In molti la criticano, la danno in bilico, io vi dico una cosa, la dico qui come l'ho già detto in passato, Elly Schlein è una forza della natura, vedrete". A guardare i sondaggi le cose non stanno affatto così, il Pd a guida Schlein è appena alla soglia psicologica del 20 per cento. E secondo le previsioni con Schlein o senza Schlein si sposterà poco da questo valore alle Europee. Con buona pace di Paolo Mieli vederemo come andrà a finire.