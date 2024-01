Elly Schlein rosica e insulta Meloni: "Come Wanna Marchi"

27 gennaio 2024 a

Elly Schlein approfitta della sua presenza a Cassino per dare il meglio di sé. Come? Insultando Giorgia Meloni. La leader del Pd tira in ballo il premier mentre discute della libertà di stampa. Ecco allora che cita il titolo del Tg1 di ieri sera: "Mi hanno segnalato un titolo di ieri nella televisione pubblica che diceva: 'Mille euro in più per gli anziani, si voterà l'8 e il 9 giugno'. Raccontano con la propaganda che agli anziani andranno mille euro, invece si tratta di una sperimentazione in cui saranno coinvolte circa 25 mila persone. Una propaganda fatta nella forma più becera, fatta sulla pelle degli anziani".

Da qui l'attacco alla leader di Fratelli d'Italia: "Guardando la televisione, Giorgia Meloni sembra diventata la regina delle televendite, facendo concorrenza a Wanna Marchi. Ma la Tv pubblica non può essere Telemeloni". Per evitarlo, Schlein mobilita addirittura il Pd per un sit-in in difesa della libertà di informazione che si terrà proprio a viale Mazzini.

Finita qui? Niente affatto, perché la dem se la prende con l'esecutivo anche in materia di diritti sociali e welfare: "Il Partito Democratico non accetterà questo continuo smantellamento della sanità pubblica che Meloni sta portando avanti consapevolmente. Chi ha i soldi salta le liste d'attesa e va dal provato. Chi non ha i soldi rinuncia a curarsi. Bisogna sbloccare il tetto al personale, altrimenti non si abbatteranno le liste d'attesa". Per non parlare poi della scuola e del "folle progetto di dimensionamento portato avanti da Meloni".