Autovelox e 30 all'ora, la pretesa dei progressisti di spiegarci come vivere

L'Italia ha 11.130 autovelox contro i 4.700 della Germania e i 3.780 della Francia ma, scrive Antonio Socci su Libero, "non si è visto uno studio in cui si dimostra che – con questi esagerati controlli e limiti – le strade italiane sono più sicure di quelle tedesche e francesi". Per questo in molti pensano che "il nostro sistema nasconde altro". Autovelox e 30 all'ora, "rientrano nel clima ideologico del decennio a guida progressista, improntato all’eccessiva tendenza a tassare, 'sorvegliare e punire'".

