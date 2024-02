Sgarbi, la grillina Maiorino infanga il governo: come le risponde Gasparri

02 febbraio 2024 a

L'attacco della grillina Alessandra Maiorino ha fatto infuriare Maurizio Gasparri. Dopo le dimissioni del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, la vicepresidente del gruppo Movimento 5 Stelle al Senato ha infatti scritto in una nota: "Forse per la prima e unica volta nella sua vita Vittorio Sgarbi ha avuto un sussulto di dignità che può essere un esempio per qualcuno".

Ovviamente, ha aggiunto la Maiorino, "quella di Sgarbi non è una libera scelta, ma sapeva che il countdown verso la mozione di revoca promossa dal Movimento 5 Stelle correva inesorabile e che comunque, grazie agli sforzi enormi che abbiamo messo in campo contro il silenzio che Giorgia Meloni voleva imporre su questo caso, la sua fuoriuscita dal governo era sempre più vicina". Quindi attacca: "Le sue dimissioni potrebbero essere un esempio per altri. Abbiano un sussulto di dignità anche altri membri del governo e della maggioranza che con la loro condotta mettono in discussione la disciplina e l’onore che la costituzione prescrive a chi riveste un incarico pubblico. Mi riferisco ad Andrea Delmastro, Maurizio Gasparri, Daniela Santanchè e a tutti i protagonisti della questione morale del governo Meloni".

Parole che hanno provocato l'immediata e durissima reazione di Maurizio Gasparri: "Nonostante le querele che ha accumulato la grillina Maiorino continua a straparlare. E ovviamente a farsi querelare", ha dichiarato il senatore di Forza Italia.