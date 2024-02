Giorgia Meloni, i socialisti europei usano foto taroccata per denigrarla

03 febbraio 2024 a

a

a

La sinistra è davvero alla frutta. Ora usa anche l'intelligenza artificiale per mettere nel mirino Giorgia Meloni. Sui profili social dei socialisti europei è spuntata un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale per sostenere la tesi della Rai come "TeleMeloni".

Una tesi sconfessata già dei numeri con il clamoroso autogol dell'osservatorio di Pavia che ha scordato di misurare per bene la presenza di Schlein sulle reti del servizio pubblico. “Seguendo le orme dei suoi amici, dal PiS in Polonia a Orbán in Ungheria, Meloni ha colto l’occasione per affermare il controllo sulla Rai, l’emittente pubblica italiana”, si legge nella nota che sui social accompagna le foto, redatta in inglese. “Partendo dall’epurazione di giornalisti e dirigenti non allineati, la Rai è ora caratterizzata da una rappresentazione faziosa di fatti e figure politiche”, si legge ancora nel testo dei socialisti europei, secondo i quali “guardando la Rai, vedrete soprattutto il volto della premier Meloni, insieme a quelli dei suoi membri del partito”.

"Ho chiesto a Orban trattamento di dignità": caso-Salis, interviene Giorgia Meloni

Una circostanza che per i Socialisti è “particolarmente preoccupante in vista delle prossime elezioni di giugno in Italia, comprese le elezioni europee”. Immediata la risposta di Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera: "I Socialisti Ue devono ricorrere all’intelligenza artificiale per raccontare una realtà inesistente. Fanno sorridere le foto generate con la tecnologia per denunciare la presunta trasformazione della Rai in Telemeloni”, ha commentato. “Mettendo computer e cervelloni elettronici da parte e tornando ai dati tangibili, i numeri parlano del segretario Pd Schlein come leader di partito più presente nei telegiornali Rai”, ha ricordato Foti, facendo un chiaro riferimento ai dati dell’Osservatorio di Pavia. “Ai Socialisti europei – ha quindi concluso Foti – basterebbe utilizzare la normale intelligenza per evitare una rappresentazione dei fatti errata e artificiale”.