Giorgia Meloni in Giappone, patto strategico con Kishida: caccia e portaerei, i punti dell'intesa

Giorgia Meloni in Giappone. Il premier ha incontrato in un vertice bilaterale il primo ministro giapponese Kishida e annunciato una collaborazione con il Paese del Sol Levante anche sotto il profilo militare con l'ampliamento della cooperazione per la realizzazione (insieme al Regno Unito) di un caccia di sesta generazione: "Un tassello di questa cooperazione strategica col Giappone "è la sottoscrizione, insieme al Regno Unito, della convenzione costitutiva dell’organizzazione dell’agenzia che avrà il compito di gestire il Global Compact Air Program, il programma che serve a sviluppare congiuntamente un velivolo da caccia di sesta generazione, assolutamente all’avanguardia, entro il 2035", ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine dell’incontro col primo ministro giapponese, Fumio Kishida.

"Significa chiaramente innovazione, crescita, lavoro e ampie prospettive di ulteriori cooperazioni industriali", ha aggiunto. La collaborazione col Giappone "sta avendo un importante rilancio soprattutto in termini politici e strategici: il nuovo meccanismo di consultazioni Esteri-Difesa è stato istituito e avrà inizio a marzo", ha poi spiegato. E ancora: "Sono state organizzate delle importanti esercitazioni militari congiunte marittime e aeronautiche, l’Italia intende avere una presenza sempre più significativa e invierà quest’anno ulteriori velivoli e assetti navali: arriveranno qui anche la nostra portaerei Cavour, la nave scuola Amerigo Vespucci, gli F-35. Quindi una presenza molto importante".

Ma nel suo viaggio in Giappone la Meloni ha anche incontrato i vertici delle aziende giapponesi. Infatti un forte e reciproco interesse a rafforzare i legami fra settore privato italiano e giapponese è emerso, a quanto si apprende, dall’incontro che oggi Giorgia Meloni ha avuto con i vertici dei grandi gruppi giapponesi con interessi in Italia alla residenza dell’Ambasciatore a Tokyo. L’Italia -è quello che ha sottolineato la premier ai vertici di Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Ltd, Ntt Corporation, Denso Corporation, Ebara Corporation, Mitsubishi Ufj Financial Group Inc (Mufg), Mitsui & Co. Ltd, Marubeni Corporation- guarda con grande interesse all’ulteriore sviluppo di partenariati industriali e tecnologici con il Giappone, in particolare nei settori innovativi come la microelettronica, l’energia, l’aerospazio, l’intelligenza artificiale, la biomedicina e la robotica. L’Italia, è il messaggio trasmesso agli imprenditori, è particolarmente interessata a lavorare insieme, rafforzare la collaborazione strategica ed esplorare nuove situazioni.