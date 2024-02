Farwest, l'inchiesta per corruzione che scuote il Pd in Campania

05 febbraio 2024 a

L'inchiesta per corruzione in Campania sarà uno dei temi affrontati questa sera dalla trasmissione di Salvo Sottile in onda su Rai 3, FarWest. Tutto parte dal caso di Nicola Oddati, ex membro della Direzione nazionale del Pd e dirigente della Regione Campania, che nel 2022 fu trovato dalla polizia a Roma con uno zaino contenente 14mila euro in contanti. Soldi che il politico ha detto provenire dalle tessere del Pd. Intanto la procura di Napoli è andata avanti con le indagini, fino all'emissione di 11 misure cautelari. Tra gli arrestati, oltre ad Oddati, l'ex sindaco dem di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e l'imprenditore napoletano Salvatore Musella che, secondo le carte, avrebbe offerto denaro e favori in cambio di influenze politiche.

Nel 2023 né Figliolia né Oddati avrebbero rinnovato la tessera del partito. E ad oggi il Pd non avrebbe intrapreso alcuna misura disciplinare nei loro confronti. Elly Schlein, interpellata dall'inviata di FarWest, non ha voluto dire nulla sul caso. La trasmissione di Sottile ha provato a contattare anche Oddati, che è ai domiciliari, ma lui ha risposto: "In questo momento non ho voglia di parlare, sono indagato. Mi lasci in pace, devo spiegare tutto ai magistrati. Non sto bene, è una situazione molto particolare. Io non parlo".

Appalti e corruzione in Campania, 4 dem coinvolti: lo scandalo che travolge il Pd

Farwest ha poi sentito l'attuale commissario Pd per la Regione Campania, Antonio Misiani, che ha affermato: "I fatti del Rione Terra sono fatti gravi e sconcertanti, che gettano ombra su chi invece si impegna all'interno del Partito Democratico". Sul regolamento relativo al tesseramento al partito, invece, è stato chiaro: "I soldi delle tessere devono essere sempre digitali e tracciabili, quella dei 14mila euro trovati nello zaino di Oddati è stata un'anomalia".