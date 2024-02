Scuola, i sindacati coprono chi occupa e devasta: guerra a Valditara

10 febbraio 2024 a

a

a

È guerra al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Il suo invito ai presidi delle scuole occupate a "far rispettare le leggi e denunciare chi le infrange" è boicottato dai sindacati minoritari che al contrario chiedono ai dirigenti scolastici di cestinare le circolari del dicastero. "Se non è sovversione questa", scrive Francesco Storace su Libero, "come definire la commedia in corso messa in scena dai professionisti delle occupazioni nel trionfo dell’illegalità?".

Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'articolo integrale di Francesco Storace