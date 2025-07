Maturità, chi non fa l'esame orale non è davvero maturo

E così la grande prova di maturità sarebbe non dare la maturità. Presentarsi all’orale con le mani sudaticce, i libri sotto il braccio, le aspettative di tredici anni di studio riposte in una tasca e fare scena muta davanti alla commissione esaminatrice e a uno stuolo di compagnucci basiti. Gesto di protesta contro una scuola performante che non comprende gli adolescenti e non dà tregua mai, secondo i tre ragazzi veneti che hanno taciuto all’orale. Furberia da guasconi e scelta cretina, secondo chi scrive visto che ognuno dei tre maturandi veneti ha calcolato con precisione matematica la media degli scritti e l’inattaccabilità della promozione prima del coup de théâtre finito sui giornali. Prima Gianmaria, poi Maddalena. L’ultimo dei ribelli è uno studente del liceo classico Canova di Treviso: ha atteso l’esito dello scritto e poi è andato in classe con la sua polemicuzza in canna.

Detto da mamma e non da giornalista. Avete fatto una cazzata enorme di cui vi pentirete amaramente negli anni a venire. E non c’è niente di coraggioso nel vostro gesto ma solo una scelta vigliacca di non sostenere la prima prova vera della vita, anzi sostenerla a metà perché lo scritto è facile e invece all’orale tocca studiare. È sacrosanto e ormai assodato: l’esame di maturità è imperfetto e va riformato. Si basa su calcoli matematici rigidissimi (per cui chi ha studiato negli anni e accumulato crediti passa qualunque sia l’esito delle prove scritte e orali) ed è solo l’ultimo grimaldello di una scuola che raccoglie frustrazioni e burocrazia canaglia, ammorbando il corpo docente e gli studenti. Ma bisogna saper discernere il momento della discussione da quello dell’agire. Passare l’anno incardinati nelle regole come soldatini e poi presentarsi davanti alla commissione fatidica e dire “oddio signori questa scuola non mi piace” è una scemenza. Certo ci sono madri e madri, lo dico con rispetto.