Giorgia Meloni, stoccata all'opposizione: "Mi sembrano molto nervosi"

Giorgia Meloni in un'intervista al Tg5 fa il punto sull'operato del governo. Il premier parla delle proteste degli agricoltori che hanno infiammato anche il Festival di Sanremo: "Capisco le proteste perché l’agricoltura è in una condizione molto difficile in Europa anche per le follie della transizione che dicevano fosse ecologica e invece era ideologica. Credo si veda che come governo "sull’agricoltura abbiamo investito molto". Sul fronte estero la Meloni ribadisce la centralità del nostro Paese: "Sono soddisfatta della centralità, del ruolo che l’Italia sta tornando ad acquisire, banalmente perché quella centralità diventa un ritorno per le nostre famiglie e per le nostre imprese. Si chiama politica estera ma è anche politica interna. Siamo contenti che l’Italia abbia oggi il ruolo che merita".

Poi una stoccata alla sinistra: "Credo che l’opposizione faccia il suo mestiere, la vedo però decisamente più nervosa della maggioranza, che invece è compatta. Certo, ci sono sfumature diverse ma io le considero un valore aggiunto, perché altrimenti saremmo un partito unico. Stiamo insieme per scelta, quando c’è da trovare le soluzioni, troviamo sempre quelle soluzioni". Poi sul ruolo dell'Italia nel G7 di fronte alla crisi internazionale, la Meloni ha aggiunto: "L’Italia deve continuare a giocare il ruolo di una nazione che non affronta la storia con gli slogan, tenendo le posizioni serie". Infine sulle Europee il premier spiega qual è la ricetta giusta per vincerle: "Il modo migliore per fare campagna elettorale è governare e governare bene".