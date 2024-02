Guido Crosetto, la nota della Difesa: "Condizioni in netto miglioramento"

13 febbraio 2024 a

Dopo la paura e la corsa in ospedale con ricovero d'urgenza per alcuni dolori al petto, il ministero della Difesa, in una nota, spiega quali sono le condizioni di salute del ministro Guido Crosetto: "Nella tarda serata di ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto si è recato presso il pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy per un perdurante dolore al petto. Gli accertamenti e il monitoraggio ai quali è stato immediatamente sottoposto presso la struttura ospedaliera hanno evidenziato una lieve pericardite e l’assenza di danni cardiaci. Nelle prossime ore il Ministro Crosetto, le cui condizioni di salute sono buone, verrà sottoposto a ulteriori esami, per accertare le cause del malore. Il Ministro ringrazia per i numerosi messaggi di vicinanza e amicizia ricevuti da parte del mondo istituzionale e politico, di maggioranza e di opposizione, nonché per l’affetto testimoniato da tanti cittadini comuni", si legge appunto in una nota del ministero della Difesa".

Guido Crosetto ricoverato d'urgenza nella notte: il malore e la corsa in ospedale

E infatti il ministro ha ricevuto diversi messaggi da tutto il mondo politico con l'augurio di una pronta guarigione. Ed è stato lo stesso Crosetto a voler ringraziare chi gli è stato vicino in queste ore. Come riporta il ministero il titolare della Difesa verrà sottoposto a ulteriori accertamenti per individuare la causa del malore.