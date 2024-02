Firenze, il governo smonta lo sciacallaggio di sinistra: più badge e ispettori

18 febbraio 2024 a

Quanto accaduto a Firenze è una vera e propria tragedia. Eppure sugli operai morti nel cantiere del supermercato non manca lo sciacallaggio di sinistra. A riportare le opposizioni alla realtà, ecco che ci pensa il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone. È lei, ricorda Brunella Bolloli, a rispondere alle critiche di chi crede che la colpa sia del governo. Sulla vicenda della presunta eliminazione dell’obbligo del badge per gli operai nei cantieri edili, chiarisce che il ddl Lavoro in discussione in Parlamento «non contempla in alcun caso l’eliminazione dell’obbligo». In sintesi, il ministero smentisce chi ha messo in giro questa voce. Ma non solo, numeri alla mano, per quanto riguarda i controlli che dovrebbero essere aumentati, anche qui basta guardare le cifre e i fondi stanziati per la formazione: 1,5 miliardi di euro per la prevenzione in sicurezza nel bilancio di previsione 2024, il doppio rispetto al 2023. Soldi in più serviti a immettere in organico presso l’Ispettorato del Lavoro 850 ispettori tecnici nel 2023 e a incrementare le ispezioni da 70 a 100mila.

