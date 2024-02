Fratoianni, sciacallaggio su Firenze: "Qualcuno fa pure l'offeso..."

17 febbraio 2024 a

"Più controlli e più ispettori, serve il reato di omicidio sul lavoro, basta con catena subappalti che questo governo ha allungato": il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni lo ha detto in un video su X a proposito dell'incidente in cantiere a Firenze, nel quale sono rimasti uccisi quattro operai. "Con quella di Firenze assistiamo all’ennesima strage sul lavoro e non basta più il cordoglio - ha proseguito Fratoianni -. Servono più ispettori e più controlli nei cantieri e nelle aziende, occorre intervenire sulla catena infinita di appalti e subappalti che questo governo ha ulteriormente allungato. Serve il reato di omicidio sul lavoro altrimenti è solo retorica".

"Di fronte a questa insopportabile tragedia - ha continuato il parlamentare di Alleanza Verdi-Si - la gran parte della politica si costerna, si indigna, si impegna (a parole)… E poi getta la spugna con gran dignità, come avrebbe detto De Andrè. Passato il momento dell’emozione non è mai colpa di niente e di nessuno, anzi dalle parti del governo qualcuno incredibilmente fa pure l’offeso quando gli si sbatte la realtà in faccia e le loro responsabilità".

Commentando una tragedia del genere, insomma, Fratoianni non risparmia polemiche e critiche gratuite all'esecutivo, proprio come ha fatto ieri il segretario della Cgil Maurizio Landini: "È una tragedia inaccettabile che si ripete dentro la logica del subappalto e degli appalti al massimo ribasso. Questa logica deve essere contrastata a livello nazionale e per questo proporrò per la prossima settimana anche agli altri sindacati un’iniziativa generale. Proprio questo governo ha cambiato il codice degli appalti, reintroducendo il subappalto a cascata. Questa è una cosa folle che va cambiata".