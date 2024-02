Giorgia Meloni, la Cnn la incorona: "Questo è il suo momento"

19 febbraio 2024 a

La Cnn fa rosicare la sinistra. Elogio per Giorgia Meloni da parte dell'editorialista del canale all news americano, Fareed Zakaria: "“La premier italiana sembra sempre di più il volto del futuro dell’Europa, è il momento Meloni". Secondo Zakaria ci sarebbe stato un passaggio di testimone tra Angela Merkel e proprio Giorgia Meloni nella leadership in Europa. Un attestato di stima che di fatto sconfessa le balle della sinistra che critica sempre il premier soprattutto nel caso dei vertici internazionali. E le parole di Zakaria, come sottolinea il Secolo d'Italia arrivano dopo le "benedizioni" del New York Times, dell'Economist e di Le monde.

Zakaria sottolinea due aspetti importanti della politica meloniana: l'intesa con Biden maturata soprattutto dopo l'incontro col presidente Usa alla Casa Bianca e l'uscita dell'Italia dalla Via della Seta. E a questo punto arriva anche l'incoronazione del premier sul piano delle politiche per il Nord Africa, soprattutto per quanto riguarda il piano Mattei: "Una iniziativa per investire in Africa con l’obiettivo di migliorare le condizioni lì e scoraggiare le partenze". Infine svela qual è la "formula vincente" della Meloni: "La sua formula vincente è l’essere di sinistra in economia e di destra sui temi culturali, dura ma amichevole…Con Macron al termine del mandato- aggiunge- la Germania lacerata dalle divisioni e il Regno Unito fuori dall’Ue, è il momento Meloni". Con buona pace della sinistra.