Sondaggio-Mentana, chi sale e chi scende: cambia il quadro a sinistra

19 febbraio 2024

La settimana si apre con un nuovo sondaggio. Come di consueto, nell'edizione di lunedì del Tg di La7, ecco che Enrico Mentana mostra i numeri realizzati da Swg. Risultato? Rispetto a una settimana fa Fratelli d'Italia rimane saldamente al suo posto. Anzi, il partito di Giorgia Meloni è tra quei pochi che cresce. FdI registra, rispetto al 12 febbraio, un +03. Tradotto: il partito del premier si piazza al 28,2 per cento. Segue il Partito democratico. Anche la forza politica di Elly Schlein segna un dato positivo, ossia lo +0,4. I dem raggiungono quota 20,1. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle. I grillini calano ancora e arrivano al 15,3 lasciandosi alle spalle il 15,7 precedente. Un dettaglio non da poco, visto che di questo passo il piano di Giuseppe Conte di superare Schlein è quasi un miraggio.

Ma non finisce qui. Quarto posto per Matteo Salvini. Il leader della Lega perde un -0,3 e finisce all'8 per cento. E ancora, ecco Forza Italia (7,1 per cento, -0,2). Alle spalle Verdi e Sinistra italiana ma anche Azione. L'alleanza si porta a casa un +0,1 per cento, raggiungendo il 4,3 mentre il partito di Carlo Calenda ottiene il 4,2 con un -0,1.

Fanalini di coda Italia Viva, +Europa e Italexit. Questi ottengono rispettivamente: 3,3, 2,4 e 1,5. Rispetto a una settimana fa il partito di Matteo Renzi guadagna +0,2 punti percentuali, quello di Emma Bonino il -0,1 e quello di Gianluigi Paragone il -0,2. Numeri che confermano un centrodestra inarrestabile e che il centrosinistra, anche in vista delle Europee, fatica a raggiungere.