Renato Soru, lite col giornalista: la Rai ferma le registrazioni del confronto elettorale

In Sardegna, di fatto, è corsa a due: alle regionali di domenica se la giocano Paolo Truzzu per il centrodrestra ed Alessandra Todde per il campo largo, la coalizione progressista che vede correre insieme Pd e M5s. Il terzo incomodo è Renato Soru, ex presidente della regione fino al 2009, il quale potrebbe rompere le uova nel paniere alla Todde, nel caso in cui i giallorossi riescano ad avvicinare Truzzu.

Bene, il punto è che nelle ultime ore sta montando una furibonda polemica che vede al centro proprio Soru. A rompere gli indugi sono stati quelli del M5s, i quali hanno fatto sapere: "Da quanto si apprende da fonti di stampa questa mattina, nel corso della registrazione del confronto tra i candidati alle elezioni in Sardegna, si sarebbe verificato un furioso scontro tra Renato Soru e uno dei giornalisti presenti, tanto da doversi sospendere la registrazione e ricominciare daccapo", comunicano in una nota.

E ancora: "Riteniamo che sia corretto che i cittadini ed elettori sardi possano vedere il video e giudicare con i propri occhi quanto accaduto. È una questione di trasparenza perché è assolutamente corretto che ciascuno possa liberamente farsi un'idea su quello che è il comportamento di chi si candida alla presidenza di regione. Chiediamo alla TgR Sardegna di rendere fruibile questo contenuto video". Questa la richiesta avanzata dai grillini in commissione di Vigilanza Rai.

A stretto giro, ecco la prima replica di Soru. Per inciso, le registrazioni in questione sono quelle di questa mattina, martedì 21 febbraio. L'ex governatore della Sardegna, da par suo, ha spiegato: "Durante la registrazione del confronto alla Tgr Sardegna sono stato interrotto da un giornalista mentre rispondevo a una sua domanda e citavo la sproporzione mediatica in questi ultimi giorni di campagna elettorale nei Tg e sui quotidiani a favore dei ministri e sottosegretari arrivati in Sardegna". Il candidato per la Coalizione sarda ha commentato con queste parole lo scontro con un giornalista de La Nuova Sardegna, Umberto Aime.

Secondo quanto trapela, il giornalista, interrompendola risposta, aveva replicato a Soru parlando della libertà dei giornalisti nel raccontare la campagna elettorale. A quel punto, la scelta della Rai di fermare la registrazione per poi ripartire dal principio. "Il format non prevedeva che i giornalisti interrompessero o replicassero, per questo ho sottolineato che ci si attenesse alle regole", ha concluso Soru. Ma la polemica, e il caso, stanno ovviamente montando.