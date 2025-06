Rai, i nuovi palinsesti tra conferme e novità. Ufficiale, torna Roberto Benigni

Nuove proposte e nuovi titoli, con un'attenzione anche alla fruizione di una platea in continua evoluzione e ai nuovi contenuti e linguaggi multipiattaforma, ma anche tradizione e continuità con i programmi gia' consolidati e di successo. Si articola in questo modo l'offerta del Prime Time Rai, ufficializzata oggi a Napoli con la presentazione dei palinsesti 2025-2026. Molte le componenti di novità, sia all'interno dei programmi gia' consolidati, sia nei nuovi titoli. "Uno straordinario evento con Roberto Benigni che racconta Pietro dal cuore del Vaticano. Una prima serata in onda dicembre su Rai1 per la chiusura del Giubileo". Lo ha annunciato l'Ad Giampaolo Rossi alla presentazione dei palinsesti a Napoli. "Ho voluto fortemente il suo ritorno in Rai, mancava da un decennio", ha aggiunto, spiegando che sarà "interprete della figura di Pietro: dal cuore simbolico del Vaticano un racconto che unisce arte e fede, una opera che incarna la funzione di servizio pubblico".

E Rai 1 continuerà a offrire un intrattenimento di qualità attraverso i suoi show di punta, con grandi conferme e new entry, tra tradizione e sperimentazione. Da settembre, la rete ammiraglia parte all'insegna della musica. Ritornano 'Semplicemente Fiorella', serata evento nella splendida ambientazione delle Terme di Caracalla a Roma, ma anche i grandi premi della musica italiana, i 'Tim Music Awards', in diretta dall'Arena di Verona. La grande festa di 'Jukebox - La notte delle hit' accenderà l'Inalpi Arena di Torino e fara' ballare il pubblico di ogni eta', con la conduzione di Antonella Clerici e la partecipazione di Clementino. Su Rai 1 la musica sara' anche celebrazione e ricordo. Nell'anno in cui Pino Daniele avrebbe compiuto 70 anni e a dieci anni dalla sua scomparsa, Carlo Conti e Fiorella Mannoia, insieme a personaggi del mondo musicale e dello spettacolo, celebreranno l'artista partenopeo nella serata evento 'PINO E' - Il viaggio del Musicante', in onda da piazza del Plebiscito, a Napoli. I grandi show di prima serata rappresenteranno anche quest'anno lo zoccolo duro dell'intrattenimento per il pubblico di Rai 1. Mattatore del venerdi' sera sara' il direttore artistico del Festival, Carlo Conti, alla guida del suo 'Tale e Quale Show', con un nuovo, rinnovati effetti scenografici e coreografici e gli immancabili giudici.

Milly Carlucci prosegue alla condizione di 'Ballando con le stelle', punta di diamante del sabato sera e che quest'anno festeggerà i suoi 20 anni con tante novità. Parte, da novembre, 'The Voice Senior', con Antonella Clerici e i coach pronti ad ascoltare i talenti over 60 e le loro storie. L'access prime time sara' ancora territorio di Stefano De Martino con 'Affari Tuoi', che lo scorso anno si e' consacrato game show dei record. Da settembre al via la nuova edizione, che promette un perfetto connubio di leggerezza e suspense. L'offerta di prima serata sara' arricchita da una serie di eventi che confermano la vocazione della Rai a intrattenere ed essere sempre presente nella vita culturale del Paese. Tra questi, il 'Prix Italia', giunto alla 77esima edizione, che si svolgera' a Napoli, con la conduzione di Monica Setta e Serena Autieri. A dicembre, su Rai 1, salgono sul palco le nuove promesse della musica italiana con 'Festival giovani', condotto da Carlo Conti. I campioni del Festival di domani nascono dalle selezioni dei giovani di oggi. A seguire ci sara' la grande serata di festa di Rai 1 per celebrare l'arrivo del nuovo anno, con Marco Liorni alla conduzione. A Carlo Conti e' affidata anche la direzione artistica de 'Lo Zecchino d'oro', la tradizionale gara di canzoni per bambine e bambini, giunta all'edizione numero 68. Rai 2 resta territorio di sperimentazione, arricchendosi di nuovi titoli e nuovi talent per un'offerta caratterizzata da un mix fra intrattenimento leggero e più impegnato. Dopo il grande successo del varietà del pomeriggio di Rai 2, ideato e condotto da Pierluigi Diaco, a settembre debuttera' il suo spin-off serale, BellaMa' di sera. A settembre torna 'Boss in Incognito', con la novità della conduzione affidata a Elettra Lamborghini e con un nuovo format. Due novita' anche per la prima serata di Rai 2: 'Freeze', il nuovo show di intrattenimento leggero condotto da Nicola Savino e Roci'o Munoz Morales e 'Gli scatenati', con la conduzione dei The Jackal. Tra le conferme c'e' il ritorno di 'Belve', il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, ma anche 'Blob', nell'access di Rai 3, un marchio storico che continua a raccontare la televisione di ieri e di oggi.

Ecco poi tutte le novità e le conferme di Rai Cultura. Nella sera di Natale prosegue la prestigiosa serie di notti in viaggio con Alberto Angela. Da fine dicembre alle 21.30 'Ulisse Il piacere della scoperta'. E il sabato alle 15 c'è 'Passaggio a nord ovest'. In terza serata l'unico sopravvissuto alla spending review è Gigi Marzullo con 'Sottovoce'. Torna nel fine settimana Lorena Bianchetti con 'A Sua immagine' mentre Eleonora Daniele conduce 'Tutti a scuola' il lunedì pomeriggio. In prima serata conferme per Geppi Cucciari con 'Splendida cornice' in onda il giovedì dal 16 ottobre alle 21.20. Al sabato dal 27 dicembre alle 21.45 c'è 'La città ideale' con Massimiliano Ossini. Mentre Francesca Fialdini conduce 'Attenti al libro' da giovedì 9 ottobre alle 21.20. 'Sapiens - Un solo pianeta' con Mario Tozzi riparte il 20 settembre. Dall'8 settembre torna il programma condotto da Stefano Massini dal titolo 'Riserva indiana'. Valentina Cenni e Stefano Bollani conducono 'Via dei matti n.0'. Giorgio Zanchini racconta 'Quante Storie', Paolo Mieli 'Passato e Presente'. Maria Latella dal 3 ottobre alle 15.25 con 'La biblioteca dei sentimenti'. 'Geo' e 'Kilimangiaro' fanno sempre la parte del leone su Rai3 con rispettivamente Sveva Sagramola e Camila Raznovich. Eva Crosetta conduce 'Sulla via di Damasco'. Novità in seconda serata alla domenica, dal 2 novembre alle 23.10 irrompe Luca Barbareschi con 'Allegro ma non troppo'. Su RaiStoria 'Che magnifica impresa' con Mario Sechi dal 7 ottobre. Pif con 'Caro Marziano' torna con l'anno nuovo. Numerosi gli eventi previsti, dalla lirica alla prosa. Roberta Ammendola con 'Casa Italia', Monica Setta con 'Il confronto', e ancora 'Paparazzi ', 'Punti di vista', 'Cristianità' sono alcuni dei programmi di Rai Italia.