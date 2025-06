Rai, i palinsesti con cui punta all'Oscar

Una stagione tv che, in particolare nel prime time, continuerà a puntare sui suoi cavalli di battaglia con un settembre particolarmente musicale, tenuto a battesimo su RaiUno da Carlo Conti che, prima in accoppiata con Vanessa Incontrada (il 12 e 13 settembre per i Tim Music Awards) poi con Fiorella Mannoia, il 20 settembre nella serata Pino è - Il viaggio del musicante, in ricordo di Pino Daniele, darà il la a una stagione che rivedrà il direttore del Festival della canzone italiana anche nel suo immancabile Tale e Quale show al via a novembre.

CONFERME

Da ottobre a Natale tornerà per la ventesima volta regina del sabato sera Milly Carlucci con il suo Ballando con le stelle e ovviamente confermatissimo, nell’access del primo canale, anche Stefano De Martino con Affari tuoi, campione d’ascolti. Una fascia che quest’anno vedrà concorrere anche Rai Cultura, direzione sotto la quale andrà in scena il premio Oscar italiano, Roberto Benigni, il 10 dicembre in prima serata su RaiUno, con uno speciale su San Pietro, girato in Vaticano per la conclusione dell’Anno Santo. Nel prime time di Rai Storia confermato Che magnifica impresa, programma condotto dal direttore di Libero Mario Sechi che racconta l’immaginario, la manifattura e l’impresa italiana.

Sull’eccellenza nostrana che è la Rai ha puntato l’ad Giampaolo Rossi che nella sua lunga premessa ha sottolineato la prova di forza che il servizio pubblico vince ogni giorno nell’informazione e nell’approfondimento, non temendo rivali in Europa grazie alle sue 10mila ore annue. Un’offerta che comincia presto con UnoMattina news ,novità giornalistica con Tiberio Timperi e un volto del Tg1 dal lunedì al venerdì alle 6,30 di mattina a inaugurare il DayTime Rai sempre dinamico sotto la direzione dello “sperimentatore” Angelo Mellone che in sostituzione di Timperi ai Fatti Vostri ha chiamato Flavio Montrucchio ad affiancare Anna Falchi.

Per il sabato pomeriggio di RaiUno spazio all’inedita staffetta tra Il nuovo programma Bar Centrale con Elisa Isoardi (dal 4 ottobre alle 14) e una versione pomeridiana di Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo, alle 17,10 dal 13 settembre. Mentre ad affiancare Mara Venier a Domenica In dal 14 settembre arriverà il conduttore Gabriele Corsi.

Rai Fiction resta una delle perle dell’offerta, impreziosita quest’anno dall’approdo sul set partenopeo di Un posto al sole dell’amatissima attrice afroamericana, protagonista di Sister Act, Whoopi Goldberg, da sempre innamorata dell’Italia che arriverà a Napoli per celebrare la trentesima stagione della soap italiana più longeva, inamovibile dal 1996 nell’access prime time di RaiTre. «È stata la stessa Whoopi Goldberg a proporsi per Un posto al sole nei panni di questa simpatica turista americana che vedremo a breve per le vie di Napoli e poi nel palazzo Palladini», ha detto a Libero la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati.