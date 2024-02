Sardegna, Giorgia Meloni: "Fango? Reazione di partiti rabbiosi"

21 febbraio 2024 a

"Voglio ringraziare Paolo di aver accettato questa sfida, e voglio dirgli di non preoccuparsi del tanto fango che gli hanno buttato addosso: ci siamo passati tutti". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso del comizio di chiusura della campagna elettorale di Paolo Truzzu alle regionali in Sardegna. "Dimostra il nervosismo di partiti estremisti e rabbiosi che non hanno niente da dire in positivo ma possono solo gettare fango avversari", ha continuato. E insieme al premier anche il vicepremier, Matteo Salvini, ha voluto ribadire l'unità del centrodestra non solo in queste regionali ma anche nel proseguimento dell'opera del governo: "Fatemi dire che l’unità che state dimostrando è la cosa più preziosa e in chiave nazionale ve lo dico e ci stavamo sorridendo prima. Più sul Corriere e sulla Repubblica provano ad allontanare me e Giorgia più io e Giorgia andiamo avanti insieme, compatti, come una sola persona per cinque anni, non un minuto di meno".

E ancora: "Su questo palco ho sentito le stesse parole dal governatore uscente dal governatore entrante, fatemi dire grazie a Christian Solinas e buon lavoro a Paolo Truzzu". E parole di unità sono arrivate anche dal ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani: "Noi andiamo d’amore e d’accordo e lavoriamo insieme per vincere le elezioni in tutta Italia e anche in Europa. I signori della sinistra si mettano l’anima in pace". Poi ha aggiunto: "Non ci vengano a dire che il centrodestra è un’organizzazione di estremisti. Nessuno qui ha paura di noi, perché siamo credibili e affidabili, siamo persone perbene. Stiamo lavorando per risolvere i problemi della Sardegna, che merita che si faccia ancora di più. Ringrazio Solinas per il lavoro che ha fatto. Truzzu farà bene in Regione come ha fatto da sindaco di Cagliari, ha aggiunto con riferimento a Paolo Truzzu, candidato presidente della Regione per il centrodestra. Con tre guerre ai confini - Ucraina, Gaza-Israele, Mar Rosso, «la gente ha bisogno di certezze e vogliamo dare certezze agli italiani. Vogliamo essere quella grande forza politica che si assume la responsabilità di guidare la nave in un momento difficile. Rivinceremo anche le politiche. Mi batterò", si è impegnato

Tajani, "per far sì che a livello europeo si risolva il problema della continuità territoriale per la Sardegna".