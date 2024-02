De Luca, il sindaco di Volturara Irpinia difende la "Festa del fagiolo": la lettera a Meloni

24 febbraio 2024 a

Il sindaco di Volturara Irpinia, Marino Sarno, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, difende la “festa del fagiolo”: «Gentile Presidente, ha commesso un errore. È stato anche grazie alla valorizzazione di questo nostro prodotto di eccellenza se la nostra Comunità ha avuto la possibilità di crescere, anche in termini di sviluppo e di occupazione, e di diventare, in termini di presenze turistiche, una delle realtà più gettonate delle aree interne della Campania».