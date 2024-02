Sardegna, Luca Zaia: "Il popolo è sovrano, con il voto ci giudica"

27 febbraio 2024 a

Dopo il voto in Sardegna arriva il commento di Luca Zaia sul risultato del centrodestra. "Il popolo è sovrano è una sintesi di quello che accade, i cittadini ci guardano e ci giudicano e lo strumento che la democrazia ci dà è il voto, è fondamentale che i cittadini possano scegliersi i loro rappresentanti. Non entro nel merito delle elezioni della Sardegna, non partecipo a tavoli di trattative, dubitate di amministratori che hanno tempo da dedicare alla politica io non ne ho. Pensare ai prossimi due anni vuol dire essere fuori dalla storia", ha affermato il governatore del Veneto.

Parole moderate con chiari riferimenti al terzo mandato, che ad oggi per il Doge appare escluso. L'intervento del governatore del Veneto arriva dopo quelle del leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Dopo cinque vittorie consecutive una sconfitta ci può stare. Quando il popolo vota ha sempre ragione. Quando si vince si vince tutti insieme, quando si perde si perde tutti insieme. Il Governo è assolutamente saldo. Sono contento di quello che stiamo facendo, che stiamo progettando".

E ancora: "I numeri dicono che il centrodestra ha aumentato i voti rispetto alle politiche, che la Lega e il partito sardo d’azione sono cresciuti di tre punti, però ha vinto la candidata M5s. In democrazia è giusto così". Insomma la Lega non ha alcuna intenzione di aprire fronti interni. Con buona pace dei gufi e della sinistra.