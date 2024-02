Vincenzo De Luca contro il governo: "Vadano alle Nazioni Unite"

27 febbraio 2024 a

"Facciano ricorso anche alle Nazioni Unite...": il governatore della Campania Vincenzo De Luca lo ha detto lasciando la sala della Mostra d’Oltremare, dove è intervenuto a un convegno sugli Its, in riferimento alle polemiche legate ai manifesti contro il governo comparsi in diverse zone della regione. I manifesti, affissi in tutte le città della Campania, sarebbero stati commissionati proprio dalla Regione Campania e pagati con i fondi destinati alla comunicazione. Indignato il centrodestra, che per questo non ha escluso un ricorso alla Corte dei conti per valutare un possibile danno erariale.

"Ringraziamo i giornali che hanno rilanciato anche sul piano nazionale i nostri manifesti - ha commentato il presidente della Regione - grazie di cuore per l’implementazione". I manifesti finiti nella bufera recitano: “Il governo Meloni tradisce il Sud”. Sotto, più in piccolo, si leggono le accuse contro l'esecutivo: “Bloccati da un anno e mezzo i fondi per il Sud (Campania 6 miliardi); bloccati i fondi per la cultura; bloccati i fondi per le strade e i Campi Flegrei; Comuni avviati verso il dissesto”. A indispettire il centrodestra la presenza sui poster non del simbolo di un partito ma di quello della Regione Campania. E non solo, perché i manifesti sarebbero stati "finanziati con i fondi istituzionali per la comunicazione della Regione Campania", come ha scritto ieri l’AdnKronos citando "fonti di Palazzo Santa Lucia", sede della giunta.