Matteo Salvini, scontro con Sinistra Italiana su Vannacci: "Che paura fa?", "Stai calmo"

28 febbraio 2024 a

a

a

Il generale Roberto Vannacci è "stato sospeso dell’impiego per 11 mesi, con conseguente uguale detrazione di anzianità e dimezzamento dello stipendio". Ad affermarlo all’AGI è l’avvocato Giorgio Carta, difensore di Vannacci. La sanzione applicata dalla Difesa riguarda il procedimento disciplinare di Stato avviato lo scorso 30 ottobre dopo la pubblicazione di 'Il mondo al contrario'. Contro il provvedimento, il legale ha annunciato "immediato ricorso al Tar Lazio". E fin qui i fatti. Subito dopo l'annuncio della sospensione del genrale, sono arrivate anche le prime reazioni politiche.

A parlare per primo è stato il ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini: "Un’inchiesta al giorno, siamo al ridicolo, quanta paura fa il Generale? Viva la libertà di pensiero e di parola, viva le Forze Armate e le forze dell’ordine, viva uomini e donne che ogni giorno difendono l’onore, la libertà e la sicurezza degli Italiani". E ovviamente la sinistra usa anche questa vicenda per attaccare il centrodestra e i suoi leader.

E già da sinistra italiana arriva la bordata contro il segretario della Lega: "Ma che stia più tranquillo il ministro Salvini, vada a farsi qualche di riposo, magari in Sardegna. Vannacci non fa paura a nessuno e non c’è una nuova inchiesta su di lui, è solo stato sospeso dalla Difesa, con grave ritardo, peraltro", ha affermato il vice presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Marco Grimaldi. Insomma tra il leghista e la sinistra è già scoppiata la "rissa" a distanza su Vannacci.