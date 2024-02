Giuseppe Conte si "compra" voti con soldi pubblici

29 febbraio 2024 a

Attenzione, dopo il voto in Sardegna e galvanizzato dalla vittoria di Alessandra Todde, ecco che torna Giuseppe Conte in versione "La Qualunque", il celebre politico interpretato da Antonio Albanese. L'ex premier infatti torna a promettere soldi pubblici a chi vota per i giallorossi: "Torna il reddito di cittadinanza in tutte regioni dove vinceremo", promette. L'ultimo annuncio di Conte, insomma, è grottesco: "Assegno di cittadinanza nelle regioni che governeremo", premette per poi lanciarsi nel promettere che "arriveremo a un sussidio europeo". Insomma, il leader del M5s compra consenso con i fondi della collettività.

