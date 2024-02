Pietro Senaldi su Conte: "Grazie al favore di Beppe grillo", perché può guidare la sinistra

28 febbraio 2024 a

Ora che il fantomatico "campo largo" ha ottenuto il suo primo successo significativo nelle elezioni regionali in Sardegna, cosa succederà nel centrosinistra? La coalizione che non c'è riuscirà a reggere alle tentazioni dei due leader, Elly Schlein e Giuseppe Conte?

Il condirettore di Libero Pietro Senaldi, ospite di David Parenzo in studio a L'aria che tira, su La7, ha un legittimo sospetto. "Questo Conte che si dice pronto ad andare in Abruzzo, Meloni stessa che dice che parteciperà ai comizi... il centrodestra si gioca molto se non tutto", nota Parenzo riguardo al prossimo voto amministrativo, le regionali in Abruzzo del 10 marzo. "Beh, tutto no, perché il governo terrebbe in ogni caso - replica Senaldi - però senz'altro le elezioni dell'Abruzzo saranno più indicative. Le elezioni sarde erano più particolari, c'erano tantissime variabili: il candidato cambiato all'ultimo momento (il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu al posto del governatore uscente Christian Solinas, ndr), i sardisti... Invece in Abruzzo sarà più uno specchio di quello che potrebbe essere il quadro nazionale". "E non c'è il voto disgiunto, in Abruzzo", aggiunge Parenzo trovando la sottolineatura di Senaldi: "Anche questo è molto indicativo, perché il voto disgiunto ha giocato un ruolo importante in Sardegna".

Pochi minuti prima proprio Conte, raggiunto dall'inviata di La7, era parso piuttosto baldanzoso, sfidando anche Carlo Calenda: "Il mio numero di telefono ce l'ha, deve decidere cosa fare da grande". A proposito di coesione nel centrosinistra. "Conte mi è sembrato il leader del campo largo - taglia corto Senaldi -. Vero che il Pd ha preso più voti e ne ha di più anche nei sondaggi, ma i segretari del Pd sono deboli per definizione. Invece Conte, con il favore di Beppe Grillo che gli ha spazzato via la classe dirigente precedente, quelli che potevano oscurarlo...".



Replica piccata di Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle anche lei in studio: "Io credo che Conte abbia molto sicurezza e non si debba sentire minacciato da nessuno". "Conte è il più forte, al momento", ribadisce Senaldi con la giornalista Annalisa Chirico che conviene: "E' un dato di fatto, Conte viene anche dalla sua esperienza da presidente del Consiglio". Insomma, per la Schlein nonostante la vittoria sarda non pare esserci molto da festeggiare.