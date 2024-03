Alessandra Todde, al suo posto alla Camera il padrone dei cani Gucci e Valentino

01 marzo 2024 a

«Il mio ingresso in Parlamento? Mia moglie ha detto che è un raro esempio di giustizia divina». Il grillino Antonio Ferrara si troverà a Montecitorio catapultato tra scranni e commissioni, grazie a una serie di (fortunate) coincidenze. Varesino, 54 anni, attivista del Movimento 5 Stelle da dieci, subentrerà ad Alessandra Todde alla Camera appena le dimissioni della neo-governatrice della Sardegna saranno effettive. Coordinatore di quartiere a Varese, è stato capolista per l’M5s alle comunali del 2021, ma non viene eletto

Caduto il governo Draghi, Ferrara, si è candidato per le Parlamentarie 2022. Una corsa contro le probabilità. La circoscrizione dove si è presentato, Lombardia 2, non è certo un feudo dei grillini. Ferrara con 100 voti arriva settimo nella competizione interna grillina. Salvo poi essere in testa nella sua zona. Alla fine si trova al secondo posto nel listone proporzionale: davanti a lui viene imposta da Roma Alessandra Todde. E il destino, all’epoca, premia l’allora vicepresidente.

Nonostante sia il primo degli esclusi, Ferrara pochi mesi dopo ci riprova: candidato alle Regionali in Lombardia. Una bocciatura che diventa una benedizione quando Todde sceglie di candidarsi come governatrice. Perché arriva la svolta. Ma ormai sono lontani i tempi in cui faceva campagna elettorale nel territorio, con i suoi due cani, due levrieri afghani, Valentino e Gucci, con tanto di pettorine elettorali. «Non mi sento onorevole per caso», dice al Corriere e spiega che, da deputato, ha intenzione di darsi da fare «per gli ultimi».